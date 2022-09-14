消息面：

1.路透社引述知情人士報導，近來台海軍事緊張局勢升高，加劇了中國可能入侵台灣的擔憂，因此美國正在考慮對中國實施制裁的選項，以阻止其入侵台灣，而歐盟也受到來自台灣要求跟進美方做法的外交壓力。消息人士表示，華府和台北分別遊說歐盟特使的商議仍處於初步階段。

2.德國經濟部長Robert Habeck接受路透社訪問時表示，德國當局正擬定新的中國貿易政策，以減少對該國礦物、電池和半導體的依賴，他並表示，對於與中國的貿易往來，未來德國將不再抱持天真的想法。德國仍然歡迎中國作為重要貿易夥伴，但不會容忍中國實施有損貿易公平的保護主義措施，也不會為了貿易而對中國的人權問題坐視不管，德國不會屈服於「恐嚇手段」。過去6年來，中國是德國最大的貿易夥伴，在2021年雙邊貿易額達到2450億歐元。

3.美國勞工部公布，受食品價格上漲推動，8月消費者物價指數（CPI）月增0.1%、年增8.3%，超出市場預期的月跌0.1%與年增8%，儘管能源價格大跌5%、汽油價格跌10.6%。相較之下，7月CPI與6月持平，並較去年同期上漲8.5%，較6月的年漲9.1%放緩。排除波動較劇烈的能源與食品價格後，8月核心CPI月漲0.6%、年漲6.3%，超出市場預期的月漲0.3%與年漲6%。8月實質平均時薪下滑2.8%，跌幅小於7月份的3%。

4.美國財政部公布，8月財政赤字較去年同期增加29%，達到近2200億美元，主要因為教育、健康照護和利息等支出增加。美國政府8月收入增加350億美元或13%，達到3040億美元，政府開支增加840億美元或19%，達到5230億美元。

5.高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，由於聯準會連續大幅升息，美國房市已經開始放緩，隨著通膨高漲讓買方縮手，房市降溫的情況將進一步惡化。根據美國房地產經紀協會調查，7月成屋銷售指數月跌5.9%、年跌20.2%，為連續第6個月下滑。7月成屋銷售平均價格較6月微跌，但仍較去年同期上漲10.8%。

6.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加603.5萬桶，遠超出市場預期的增加83.3萬桶，以及前一周的增加360萬桶。此外，上周汽油庫存減少323萬桶，餾分油庫存減少183.3萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方數據。

7.美國10年期公債殖利率一度上漲9.8個基點，報3.46%，兩年期債息一度飆升22.3個基點，最高觸及3.794%。交易員現在預期美國央行基準利率到2023年初要升至約4.3%才會到頂。目前聯準會聯邦基金利率區間為介於2.25%～2.50%。

8.周二美元大漲，美元指數一度急升1.59%，報109.95，創下一周新高，並逼近上周觸及的20年高點110.78。美元收復144日圓大關，日圓一度急貶1.29%，報144.68兌一美元，逼近上周觸及的1998年以來低點（144.99日圓）。歐元一度大貶1.49%，報0.9971美元。CPI數據發布後，比特幣隨著美國股債市「跳崖」，盤中一度跌破2萬美元大關。根據CoinDesk報價，目前比特幣下挫9.32%，報20,161.65美元。

9.美元大漲、中國疫情多點爆發，以及美國料將大幅升息使經濟陷入衰退的擔憂升高，周二紐約期油收跌47美分或0.53%，為每桶87.31美元。倫敦布蘭特期油收跌83美或0.88%，為每桶93.17美元。媒體報導美國政府可能在油價跌近80美元時進場補貨，以提高戰略儲油水位，該消息在盤初給油價帶來提振。摩根士丹利表示，油市基本面仍然有利，但短期內可能受到需求放緩的擔憂而承壓。