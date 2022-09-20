1949年中國共產黨建國，接著推動土地改革、三反五反、大鳴大放、人民公社、大躍進、大練鋼、除四害、學雷鋒、農業學大寨、工業學大慶、文化大革命、上山下鄉、批林批孔、批鄧反右、林彪事件、粉碎四人幫、六四天安門……，各式各樣反科學、反自然、反人性、反民主的政策此起彼落，一而再，再而三的表現出無能統治的荒唐戲碼，真可謂丟盡了中國人的臉，傷透了中國人的心。

30多年前我留學美國，某位中國留學生講的一段話讓我印象深刻，他說：「面對中國共產黨只有兩個方法：一是消滅它，一是躲避它。我消滅不了中共，只好來美國躲避它。」

那年頭擁有這種「打不過就躲避」思想的中國人有多少？是少數偏激人士，或一大部分小老百姓？

正當中共幹盡荒唐事、傷透眾人心，卻不料歷史來了個大翻轉，接下來鄧小平推行改革開放，不僅讓中國起死回生，更得以昂首闊步，短短三、四十年便從一貧如洗、封閉落後，一轉身成為威脅到美國領導地位的世界強權。兩、三百年來飽受列強欺凌的中國，終於站了起來。長久以來存在中國人心底的中國夢，也在逐步實現。如今中共雖然仍有進步的空間，但無可諱言，現今北京的治國成就不僅空前，也可能絕後。短短三、四十年，歷史長河中遭人唾棄的劣等生，突然變成令人羨慕的資優生，這不是奇葩嗎？

更奇葩的是，中共至今仍堅持已經被世人普遍認為是錯誤的共產主義。什麼是共產主義？不管能力高低、付出多少、賺了多少，所有收入大家按人頭分，每個人都能獲得相等的一份，大家共同過著幸福快樂或飢寒交迫的日子。

什麼樣的社會能夠圓滿地實行共產主義？禮運大同篇「老有所終，壯有所用，幼有所長」都不夠格。那必須是一個不貪婪、不自私，人人心中充滿了博愛，大家相互信任、相互扶持的世界。這種世界從來不存在於地球，也永遠不可能出現在人間。

既然如此，中共為什麼還要戴著「共產主義」的大帽子？只談「主義」也罷，畢竟那是一種理想。然而在現實世界，中共掌有全國至高無上又獨一無二的權力，至今仍堅持以黨治國、以黨領軍。這種「黨即是國」的稀有政治體制，對任何一個民主國家都是一種威脅，即使習近平清楚宣示「永不稱霸、永不擴張」，仍讓全球對迅速崛起的共產中國充滿了敵意。

身為一個中國人，我時時刻刻期望中國人能夠抬頭挺胸走在世界的每一個角落。反過來，每當看到歐美列強敵視中國，世人排斥中國人，我的內心在淌血、流淚。可是，淌血流淚之餘，我們能否理智地想一想：別人為何如此？

世間的衝突與對錯，很少來自單方面。不管別人多麼無理、居心叵測。責問別人之餘，我們是不是也應留一點心力檢討自己？（作者為海軍前艦長）

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