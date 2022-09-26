教育部111學年度教學卓越獎得獎名單近日出爐，新竹市育賢國中從全國26支隊伍中脫穎而出，以「發現真─面對錯假訊息的思辨力」與「傳播愛─將感動化為行動的實踐力」課程，榮獲銀質獎肯定，更是6年內2度榮獲被喻為「教育界奧斯卡」教學卓越獎最高榮譽。

市府指出，新竹市今年獲媒體調查「文教力」非六都第1、全國第2，自前市長林智堅上任以來，投入逾59億推動新校園運動，整修、新建36棟校舍，並推動校園降溫計畫，為全國首座達成「班班有冷氣」的縣市，同時創全國之先，達成校園無線網路建置百分之百，提升學習環境且兼具美學的校園空間。

代理市陳章賢說，育賢國中建校至今66年，自105年學年度起規畫校園改造設計，斥資3.2億經費並於108年動工，拆除老舊校舍，打造全新育英樓，設置半戶外展演空間及超過兩百坪的挑高懸空圖書館游學館，成為育賢國中全新地標，另完成創校來首度擁有的環校景觀通學步道、重塑校門景觀與運動場，打造學習「知識遊樂地。

教育處指出，育賢國中透過「育見媒好NEWS GO」媒體素養課程，讓孩子經由關注（Notice）、探索（Explore）、思辨（Wisdom）、行動（Share＆Action）4大歷程，開發面對媒體的思辨力並用具體的行動，為營造優質閱聽環境盡心力。

其中，獲獎方案為「發現真─面對錯假訊息的思辨力」與「傳播愛─將感動化為行動的實踐力」兩大課程主軸，讓身處數位洪流的學童從覺知探究、批判思辨、行動改變，建立識讀媒體訊息的思辨力與「善」用媒體的能力、突破隨眾起舞的理盲習慣、展現看清「照騙」、「影騙」和「詐騙」的智慧，並進一步透過製作自媒體傳遞美善力量，發揮正向價值觀的影響力。

育賢國中校長黃淑文表示，媒體識讀是身為數位公民不可或缺的公民素養，網路上錯假訊息滿天飛舞，照騙、影騙、詐騙不斷挑戰大眾眼見為憑、耳聽為實的認知，要改變如此惡劣的閱聽環境，就必須從教育做起。

而育賢國中今年除了有傳播家鄉美善故事的自媒體創作課程，讓孩子們學會思辨、展現優質公民行動力，更將對家鄉土地人文的關懷之情記錄下來傳播出去，也讓全國唯一國中媒體素養基地學校的育賢國中師生一起發揮最大課程影響力，實踐「媒」好新「視」界。