中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，國內上周確診數共23.7萬例，較前一周（21.9萬）增加8.2％，但上升幅度較之前小，推測是連假效應，本周還需密切觀察疫情走向，做最好的防範和因應。

指揮中心統計，國內第36周確診23萬7563例，相較於第35周增加8.2％；而35周的21萬9626例較34周增加24.5％，34周的17萬6488例也較33周增加15.5％。王必勝表示，雖然還是在上升，但幅度比較小，推測為連假效應。

有醫師臨床觀察到，除了新冠病毒外，各式呼吸道病毒如呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、流感病毒也有上升趨勢。指揮中心發言人莊人祥指出，各項呼吸道病毒監測的確是蠢蠢欲動，顯示有上升跡象，但還是非常早期；社區合約實驗室檢出單純皰疹病毒、腺病毒居多，也有1例流感病毒H3N2，至於各醫院回報檢驗資料系統，上周就收到50例流感陽性資料，其中46件為A型流感、4件為B型流感。

校園防疫新制今天上路，有媒體詢問，如果學生在校內快篩陽性，同班師生是否可以當場使用快篩？莊人祥說明，學校會提供每人1劑快篩給同班師生，但如果師生當天覺得不適，可以立刻篩檢，如果沒有症狀，則以學生確診日為第0天計算，請在第2天再做篩檢。