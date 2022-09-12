金管會統計到2022年9月中旬，銀行業、證券期貨業、保險業等金融3大業者總罰鍰金額合計1億9064萬元，距離2.9億目標還有1億差距，今日金管會主委黃天牧強調，裁罰只是監理手段之一，一切依事實、循監理要求，有必要才罰，不會為績效達標而罰。

黃天牧在「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮後接受媒體聯訪時表示，裁罰收入僅是行政科目，算法是去年實際決算數加上今年預算數除以二，就是明年數字，如果比較高，非代表預期罰更多，而是過去數字高；裁罰收入目標不是一定要達成，是否裁罰要看客觀事實，就算達不到也沒有壓力，以事實為本。

黃天牧以前段時間13張利變保單問題為例，壽險業者依未來升息趨勢與同業競爭來調高利率，但金管會覺得跟宣告利率的方向不同，因此最後決定要壽險業者對產品下架、對相關人員記點，影響範圍小，並沒有開罰，下架就是目的。金管會循監理要求，有必要才罰，不會為達到績效達標而罰。