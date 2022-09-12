台達電（2308）受惠於主要產品線營收，如電源、網通、風扇等幾乎全面性走揚，以及電動車部門營收續創歷史新高，8月營收衝上351.82億元，是今年以來連續第三個月改寫單月歷史新高，月增3％、年增36％。在旺季發威下，法人預期9月接單持續暢旺、營收欲小不易，第三季營收首度破千億元大關已提前成定局。

累積台達電前八月營收為2,418.58億元，年增19％。

在各主要產品線方面，法人表示，雖然9月電動車營收沒有比8月增長太多，不過仍走在寫下連續歷史新高的路上，筆電電源以外的所有電源產品出貨都很強勁，樓宇自動化、網通、風扇8月營收都因旺季而有所成長，就連先前因為Android陣營手機庫存過高、拉貨遲緩的乾坤營收，也終於在新款iPhone出貨帶動下恢復部分活力，僅有IA持續受到中國經濟影響而持續疲弱。

台達電進入第三季以來，7、8月營收都創歷史新高、合計已有693.23億元來說，9月營收只要超過307億元，第三季就能首度突破千億元大關，法人表示，以目前台達電接單狀況來說，9月營收可望維持在8月的歷史高檔附近、甚至不排除有機會再向上突破。