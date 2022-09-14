台達電（2308）子公司碇基半導體今（14）日宣布完成新一輪4.56億元的增資合約簽訂，並獲得了包括力智電子（6719）、中美矽晶（5483）、日商羅姆半導體（Rohm），以及母公司台達電等夥伴建立策略合作關係，共同加速氮化鎵（GaN）功率半導體技術的發展。

碇基半導體總經理邢泰剛表示，氮化鎵（GaN）可提供更高效率、更低功耗和優異節能優勢，圍繞GaN新技術的演進，相關生態系統正在不斷發展，新應用也不斷湧現。碇基透過與力智、中美晶、羅姆等業界戰略合作夥伴，並在母公司台達電持續於內部事業單位中孕育與碇基合作的可能性下，將促使碇基能夠在材料、控制IC設計、應用和系統解決方案等面向，建構全面性的整合能力，同時加速打造出具有更高競爭力的GaN技術應用。

碇基半導體專注於第三代半導體氮化鎵（GaN）技術用於開發功率半導體，其GaN解決方案包括領先行業的離散元件產品、系統封裝（SiP）和系統單晶片（SoC）組合，以卓越品質、可靠度和耐用性，通過應用於母公司台達電源系統的嚴格檢驗。

碇基也持續透過內部的系統優化與技術提升，讓客戶得到最理想的服務，同時結合台達電長期致力於提升電力電子核心技術、以滿足全球電源市場需求的承諾，協助碇基提高生產能力、為不斷增長的GaN市場迅速提供更完整服務外，更進一步加快其在消費電子、電信和汽車市場的先進技術和產品開發。

這也將是推動碇基成長的關鍵動力，同時並加速其在電源技術的創新，為實現永續發展做出實際貢獻。