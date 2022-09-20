搶攻疫後復甦潮，觀光局率領40位包含長榮、星宇等40家旅遊業者赴日參加旅展，希望趁此時機搶攻後疫時期日本客源。另一方面，觀光局在看準台灣自行車王國的美譽，打造「自行車旅遊節」推出「登山王挑戰KOM」等7項活動主軸，希望可以創造8,500億觀光產值。

「Tourism EXPO Japan」為亞洲最具影響力的旅行專業展之一，22-25日在日本東京舉辦，觀光局率領業者參展，並且在21日、23-25日分別辦理B2B觀光推廣會及B2C推廣活動，喚起日本客對台旅遊熱度。

根據UNTWO數據顯示，2022年1至5月全球國際旅客達2.4億人次，亞太地區有1,463萬人次，較2021年同期成長了94％，而台灣更是日本民眾疫後最想造訪的旅遊目的地第一名。觀光局副局長林信任率包含台北市政府觀光局、華航、長榮、星宇、虎航等4家國籍航空，及11家台灣知名星級飯店、11間旅行社高階主管等一同赴日，希望把握時機搶攻日本客源。

另一方面，在國內看準台灣自行車王國的美譽，觀光局打造「自行車旅遊節」推出對「臺灣自行車登山王挑戰KOM」、「騎遇福爾摩沙FORMOSA900」、「Light up Taiwan極點慢旅」、「西拉雅趣飛車」、「西拉雅玩水酷-水庫騎跡」、「日月潭Come! Bikeday」、及「澎湖自行車跳島嘉年華活動」等七大主軸活動，希望結合捷安特、美利達等全球知名自行車公司，臺灣將能打造享譽國際的自行車旅遊品牌。

此外，觀光局主任秘書林佩君指出，雖然近期受到影響地震影響，但是花東旅宿業尚未出現明顯退房潮，而團體旅遊約有不到1成的退團狀況。目前主要是受到道路運輸影響，以市場面觀察並不悲觀。