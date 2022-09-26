經濟合作暨發展組織（OECD）26日表示，俄烏戰爭將使全球經濟產出到明年底損失2.8兆美元。此外隨著能源與通膨危機加深，它在最新預測中還調降明年全球與主要經濟體的成長估值。

OECD的最新預測可讓外界一窺自7個月前俄烏戰爭爆發以來，對全球經濟造成的衝擊程度。這場戰爭被視為二戰後在歐洲大陸最嚴重的軍事衝突，俄國想藉由武力重劃歐洲版圖。

儘管該戰爭何時落幕還是未知數，但它所引發的能源價格飆升與供應鏈大亂，卻已讓食品和其他必需品出現短缺，並震撼全球市場。

OECD代理首席經濟學家皮瑞拉（Alvaro Santos Pereira）表示：「我們正在為這場戰爭付出相當龐大的代價。」

由於能源與通膨危機深化促使主要經濟體陷入衰退的風險急升，該組織在最新預測中還下修明年全球經濟成長估值，從6月預測的2.8％降至2.2％，今年則持平在3％不變。

這前後預測的差異，意味戰爭與其後果對全球經濟造成的損失，相當於法國在這兩年的經濟產出。

OECD對歐洲經濟前景最為悲觀，指稱在能源危機重創下，歐元區經濟明年將只微增0.3％，遠低於先前預測的1.6％成長率。德國經濟在明年更萎縮0.7％，前估為增長1.7％。

該組織並警告如果能源價格繼續攀升，全球與歐洲經濟面臨衝擊恐將更為嚴重。它推估假若到年底天然氣價格狂漲50％，明年歐洲經濟產出可能減少1.3％，全球經濟成長率將只有1.7％。

OECD還下修美國明年成長估值，從先前的1.2％調降到0.5％。它補充一旦通膨未能如聯準會預期般迅速降溫，則經濟成長力道可能將出現更大幅度減緩。

它預測中國明年經濟將溫和反彈，扭轉今年因為實施防疫封控而使成長出現低迷。OECD在上次預估中國經濟今年將成長4.4％，但最新預測該估值已降到3.2％。不過明年中國經濟可望增長4.7％，也略低於上次預估的4.9％估值。