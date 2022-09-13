世界首富科技鉅子馬斯克（Elon Musk）大學時期的前女友葛溫正在拍賣他們交往時的老照片和紀念物，其中一張馬斯克簽名的生日卡競標價已達1萬美元（約新台幣31萬元）。

根據協助這樁拍賣的RR網站上的資料，葛溫（Jennifer Gwynne）是電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克在賓州大學就讀時的女友，開放競標的照片和紀念物都詳述了背後的故事。

兩人在1994年交往，他們當時是大學宿舍的學生顧問，大學畢業後，馬斯克前往加州就讀史丹佛大學博士班，入學兩天後，他就離校展開創業生涯的第一家公司Zip2，提供網路版本的商家名冊與電話號碼。

根據葛溫的說法，馬斯克不擅長遠距離戀愛，「認為講電話浪費時間」，有一次她探訪馬斯克、從舊金山返回東岸的家之後，兩人同意分手。

葛溫拍賣的18張照片中，可以看到馬斯克在賓州大學念物理及經濟系時的青春年華，像是凌亂的電腦桌前嚴肅工作的模樣、在宿舍搞笑作樂的動作，以及兩人感情好時的牽手照。另有一張馬斯克簽名的生日卡和項鍊禮物。

這張簽名的生日卡是所有葛溫拍賣物中目前競標價格最高者，已超過1萬美元，而馬斯克送給這位前女友的一條項鍊，標價超過7000美元。相關物品8月12日上網競標，結標日期為9月14日。

生日卡上面寫著「生日快樂，珍妮佛（小名Boo-Boo），愛你的伊隆（馬斯克的名字）」。拍賣公司說，那條祖母綠項鍊來自馬斯克父親埃羅爾（Errol）的礦田，埃羅爾是南非的房地產開發商與工程師。

當年這對大學情侶在1994年耶誕假期到加拿大多倫多拜訪馬斯克母親時，馬斯克給了她這份禮物。葛溫說她自己沒有帶耶誕禮物互贈，因此馬斯克把這條項鍊當成是提前給葛溫的生日禮物。

葛溫表示，她斷斷續續戴著這條項鍊幾年，但過去10年，項鍊幾乎都躺在她的珠寶盒，當然總會勾起她與馬斯克的舊情。葛溫曾對外表示，她為了幫繼子籌學費因而決定拍賣這些物品。

把舊情人致贈的禮物與回憶拿來拍賣的做法，馬斯克目前並未評論。打著「馬斯克」名號的物品，像是他在大學時幫忙批改的考卷、簽名鈔票等，相繼被搬到網上拍賣，讓原本的持有者大賺一筆。（編輯：林憬屏）1110913