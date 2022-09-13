俄羅斯Su-25戰機墜毀 爆炸成火球

新出現的39秒錄影顯示，1架俄羅斯蘇（Su）-25「蛙足」（Frogfoot）攻擊機顯然準備前往烏克蘭參戰，但從基地起飛後不久，便墜毀成火球。在這場俄烏戰爭中，Su-25對雙方空軍來說，都扮演了要角。

不過，據《動力》（The Drive）網12日報導，無論對俄羅斯或烏克蘭來說，這款戰機的折損率都很高，反映出它們所從事的任務通常都很危險。但新錄影卻強烈顯示，這不是飛行員人為疏失，就是某種機械故障所致。

有愈來愈多證據顯示，俄羅斯空軍人員和戰機都在過勞狀態，加上與日俱增的威脅，影響了俄羅斯航太部隊（VKS）提供有用的空中支援。

Да та місце не відомі. Але наче проглядається зетка. Су-25 ВКС РФ. pic.twitter.com/kSeO9sRlRh — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) September 12, 2022

從影片中可以看到兩架灰色塗裝Su-25編隊起飛，各武裝兩個發射S-13航空火箭彈的B-13武器吊艙外，還有外掛油箱，對攻打烏克蘭來說，是很標準的配備。

兩架Su-25起飛後就向左轉，但第二架戰機突然出問題，先是減速，接著左翼觸地，不久第二架就墜毀成火球，可是沒有飛行員彈射逃生的跡象。

事實上，整起事件瞬間發生，看來飛行員根本沒時間逃生。至於究竟出了什麼差錯，目前只能推測。有好幾位分析家在社群媒體上提出可能的解釋，其中之一就是飛行員疏失。影片中可以看到，第二架Su-25飛入噴射沖流內，而這可能導致失控。此外，還有專家認為，飛行員可能一時出現空間迷向的問題，而導致墜機。

另一方面，有人認為，戰機可能出現引擎故障，導致突然失速。而有人認為，種種跡象顯示，影片是在克里米亞拍攝的，因為俄羅斯Su-25和直升機目前只出現在占科伊（Dzhankoy）市。不過，俄羅斯空軍基地基礎設施專家巴特納（Stefan Büttner）說，由於背景並不符合，米勒羅佛機場（Millerovo Airfield）才幾乎可以確定，就是事發現場。

值得一提的是，米勒羅佛是瓦格那集團（Wagner Group）傭兵駕駛Su-25出任務的所在。基本上，這些傭兵年齡要大得多，有人是從俄羅斯航太部隊退役後再回鍋重返前線，而這可能也是發生事故的因素之一。先前就有報導傳出，1名63歲的俄羅斯退役將領駕駛Su-25在烏克蘭上空執行作戰任務時，被烏克蘭的「刺針」（Stinger）肩射飛彈擊中。

至於國防分析師普洛朴斯基則認為，由於俄羅斯的制敵防空能力不足，戰術戰機被迫低空飛行。他指出，像Su-25系列對地攻擊戰機通常最高在50米的低空飛行，這不僅降低了飛行員的狀況覺知力，也更容易成為烏克蘭德製「獵豹」（Gepard）防空砲車的目標。