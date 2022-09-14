美國與墨西哥官員12日表示，他們將利用拜登政府推動的半導體投資計畫推動兩國供應鏈整合。雙方也將透過墨西哥國有化鋰礦業強化合作關係，以擴大電動車生產。

這些計畫的目的在於取得半導體與電動車電池優勢、避免過度依賴亞洲，並提升北美在這兩大領域的產能。兩國官員周一於墨西哥首都進行「美墨高層經濟對話」（HLED），這些主題便是場上焦點。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一稍早便向墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提議，後者不妨善用美國法案提供的投資機會，其中包括280億美元鼓勵半導體生產、100億美元協助建立晶片新產能與110億美元用於研發用途。

墨西哥外長艾伯拉特（Marcelo Ebrard）指出，歐布拉多有意將北方邊境州索諾拉（Sonora）打造成鋰礦、電動車與太陽能生產重鎮。歐布拉多上個月表示，他已與拜登討論過此想法。