根據外媒引述機器人行業組織公布數據顯示，去年中國工廠的機器人安裝數量幾乎與全球其他國家不相上下，總數超過24.3萬台，較前一年成長45%，持續加快中國的工業自動化進程。此一趨勢將是因應近幾年來大陸勞動人口持續減少，並加速提高生產力，以期在全球供應鏈中佔據更大的份額。

美媒《華爾街日報》指出，機器人行業組織國際機器人聯合會(International Federation of Robotics, IFR)的數據還顯示，去年中國占全球重型工業機器人安裝總量的近一半，裝設新機器人數量幾乎是整個美洲和歐洲工廠的2倍，鞏固了中國作為全球機器人第一大市場的地位。

報導說，中國加速尋求自動化的目的是為了追趕更發達的經濟體的生產能力，就機器人在生產線上的應用程度而言，中國仍落後於美國以及日本、德國和韓國等製造業強國。中國同也認識到，廉價勞動力供應減少和工資上漲，大陸的企業也必須做出調整，以防止西方企業將生產線轉移至其他新興市場或其母國。因為自動化是中國提高現有工人生產率的最可靠方式，如果中國要擺脫中等收入國家身份，這一步至關重要。

世界大型企業研究會(Conference Board)的數據顯示，2021年中國每工作小時的產出是G7集團等工業先進國家平均水平的1/4。此外，中國的生產率增速近年來有所放緩。2000-2010年，中國每工作小時的產出以年均9%的速度增長，隨後的十年裡，中國生產率年均增長則為7.4%。專家認為，不能等到無人可用時才來解決這個問題。

報導也指出，中美貿易關係緊張讓西方越來越憂心於對中國製造的過度依賴，但據聯合國的數據，中國仍是世界工廠，占全球製造業產出的份額為29%。此外，大陸勞動市場也出現新趨勢，愈來愈少的年輕勞動者不願進工廠，轉向偏好服務業等較具靈活性的工作。

儘管中國本土機器人行業正在擴張，但去年中國安裝的大多數工業機器人都是海外製造，主要是日本製造。中國採用機器人的速度反映了企業嘗試新技術的意願。

報導引述企業主管的話說，推動自動化的一個重要原因是招工的難度越來越大。以其公司為例，生產線上的工人數量比自動化之前減少了56%，而每天的整體生產能力卻提高了50%，留下來的工人工資更高，因為他們的技能更全面。

產業研究機構伯恩斯坦（Bernstein）公司大中華區研究主管黃杰（Jay Huang）說，中國勞動力市場轉變和機器人技術提高所帶來的經濟效益，意味著中國很可能將迎來機器人應用熱潮。他預計，到2030年，中國的生產線上將有320萬至420萬個工業機器人，遠遠高於目前的約100萬個。

報導說，尤其是最近疫情干擾了工廠生產，更凸顯自動化的優勢。不論是要提高生產力或擴大全球供應鏈的佔有率，生產自動化愈來愈重要，IFR秘書長貝怡勒（Susanne Bieller）表示，不借助自動化，中國無法實現這一目標。