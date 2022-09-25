俄烏戰爭是今年聯合國大會上最重要的議題，但與俄羅斯關係緊密的中國，對外表態與做法卻令外界感到十分困惑。中國外交部長王毅會見了烏克蘭外長庫列巴，既表達支持國家主權領土完整，其他場合又聲明對俄羅斯發動戰爭的友持，讓觀察人士對中國的真實態度感到困惑。國際政治專家表示，在外交辭令上玩弄這種細微的文字遊戲實在讓人厭倦。

庫列巴在與王毅見面後，隨即在推特上發文表示，王毅表達中國對烏克蘭主權及領土完整的尊重，也反對將武力作為解決分歧的方式。讓在一些觀察人士看來，王毅的表態非常有趣，《華盛頓郵報》布魯塞爾分部主任艾米麗．勞哈拉（Emily Rauhala）在推特上說，考慮到中國對這場戰爭不言而喻的支持，這是極度溫和的語氣，「中國有7個月的時間來譴責戰爭，但至今仍沒有這麼做。」

《美國之音》指出，自戰爭開始以來，中國從未公開選邊，但也拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。在對內宣傳上，中國審查機關總體上放任網絡上的親俄言論，同時嚴格過濾支持烏克蘭的貼文。中共全國人大常委會委員長栗戰書訪問俄羅斯則明確表示：「在涉及俄羅斯核心利益和一些重大關鍵問題上，中方對俄羅斯表示充分的理解和支持。」

波蘭東方研究中心（OSW-Center for Eastern Studies）高級研究員雅各布．雅克博斯基（Jakub Jakobowski）說，在兩星期內栗戰書在莫斯科支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，然後王毅告訴庫列巴，中國尊重烏克蘭的主權和完整。「中國公開其自相矛盾的態度，所以，請選擇你相信的真相。」

他在另一條推文中指出，庫列巴說王毅支持烏克蘭領土完整，但中國媒體的通稿卻說是支持「各國」領土完整。這是中國外交部對中國問題分析人士有意發起的消耗戰，「真為這些細微差別感到厭倦」。

王毅（左2）拜會季辛吉（右1)，並在美國亞洲協會發表講話時指責美國對美中關係的破壞。（圖／美聯社）

《美國之音》還表示，在聯合國的官方活動外，王毅還拜會了前美國外交官亨利．季辛吉（Henry Kissinger），並在美國亞洲協會（Asia Society）發表美中關係講話時指責美國對美中關係的破壞，重申「一個中國原則」是美中政治關係的基礎，批評美國插手和縱容台獨勢力改變台海現狀。

中國問題專家利明璋（Bill Bishop）語帶諷刺地說道：「當然了，一切都是美國的錯」。非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員喬．莫斯切拉（Joe Moschella）則評論說，美國官方採納的是「一個中國政策」，從未接受「一個中國原則」，「如果他真的想要合作的話，不斷引用一個美國並不接受的原則，看來是不恰當的。」