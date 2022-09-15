美國最新通膨數據高於市場預期，投資情緒持續緊繃，持續關注升息加速對經濟前景的影響，在不確定性持續干擾下，風險性資產偏震盪，投資操作更顯不易，投信建議透過多重資產策略，跨資產、跨市場布局，平衡投資組合波動，有助掌握反彈回升行情，穩健因應市況變化。

投信法人表示，美國通膨高於預期，令市場的預期落空，即聯準會（Fed）可能在未來幾個月放鬆緊縮貨幣政策，希望隨之破滅，美股三大指數重挫，歐股與亞股也幾乎呈現一片倒，通膨壓力仍高，澆熄市場預期放緩升息帶來利多的氣氛。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，通膨回落的速度，仍影響Fed升息幅度，短期Fed貨幣政策轉向立場的可能性低，金融環境將緊縮較長時間，經濟增長動能逐步放緩。歐洲也面臨較高的經濟下行風險，因此在景氣底部確認、央行貨幣政策轉向前，風險性資產表現波動的可能性較高。

短期除關注通膨數據及Fed升息幅度外，歐盟是否能推出有效政策應對能源危機，也是須留意的重點，市場不確定因素環伺不變，建議採取多重資產配置策略來因應，以抵禦市場的波動風險。

徐煒庠認為，後市行情仍持審慎不悲觀看待，資產配置上股仍優於債，建議可採成長與價值並重，產業與風格平均配置，留意新能源、金融與消費類股，固定收益資產可適度配置公債與高品質信用債。