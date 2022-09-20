投資人準備迎接美國聯準會（Fed）本週稍晚宣布第3度大幅升息之際，美國股市今天盤中一度走跌，但在收盤前一個小時衝高，各大指數終場收漲。

道瓊工業指數上漲197.26點或0.64%，收31019.68點。

標準普爾指數上揚26.56點或0.69%，收3899.89點。

那斯達克指數揚升86.62點或0.76%，收11535.02點。

費城半導體指數上漲14.80點或0.58%，收2577.94點。（譯者：陳彥鈞）1110920