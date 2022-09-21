台南殺警案引發各界關切員警執法安全，國民黨市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑21日聯合質詢認為，警車行車記錄器及員警身上的密錄器，都是破案的重要關鍵，建議透過遠端傳送相關資料到市府研考會智慧發展中心及交通局交通智慧中心，讓2個智慧中心成為聯合科技執法中心。

3名議員指出，當今的科技已經進步到可以遠端開門，如能將警車行車記錄器及密錄器遠端傳送，同步傳送到智慧發展中心與交通智慧中心，一旦員警執法發生不可測的意外事故時，密錄器與行車記錄器就算被歹徒拿走，但遠端的2個智慧中心已經接收到資料，就能提供警方立即指揮周遭的警車前往支援，如此悲劇將可減少。

市警局長方仰寧答詢說，目前部分警車的行車記錄器可以跟雲端連線，但要價7萬元非常昂貴，一般警車行車記錄器前後鏡頭只要8300多元，價差極大，將與中央研議爭取經費。

市長黃偉哲也說，如此做法有3步驟，第一是用市款，第二請中央支持預算，三則是讓攝影鏡頭跟主機分開，市府將同步進行，讓遠端科技執法盡速上路。