高聖經濟學家預料，聯準會（Fed）從目前到2023年底將再升息4次，接著利率會維持在4.25到4.50％區間一直到2024年。

由高盛經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）領導的團隊、在聯準會9月會議前夕公布報告。與許多其他華爾街銀行一樣，高盛認為聯準會本周將升息3碼。至於11月與12月的會議，高盛預期各升息50個基點（2碼），明年僅會有一次規模較小的升息，一直到2024年才會降息。

相較於數月前多數交易員認為Fed只會進行兩次升息3碼的動作，如今市場普遍認為本周將進行第三次升息3碼。對此，高盛在報告裡提到，「我們看到計劃改變的一些原因，股市可能消減部分Fed試圖緊縮金融市況的力道，就業市場走強則減緩現階段對於過度緊縮的擔憂，為了扭轉過熱情況，Fed官員似乎希望採取更迅速且持續的進展，部分市場人士可能必須重新評估短期中性利率。」