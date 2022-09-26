聯準會等央行大舉升息使經濟硬著陸的風險升高，上周五歐美股市全面重挫，道瓊指數跌破3萬點大關，距離熊市僅一步之遙，標普500指數跌回夏季行情的起漲點，泛歐STOXX 600指數重挫2.34%，創下2020年12月以來新低，與1月高點相比下跌了20%，同樣陷入熊市。惟周一香港股市在開低後急速拉回至平盤附近，恆生指數開跌0.84%，再創近11年新低，但目前微漲0.16%，為17962.03點。國企股開跌0.65%，目前上漲近1%，報6175.39點。

恆生科技股開跌0.9%，目前強彈2.69%，成份股漲多跌少，聯想集團跌1.36%，表現最疲弱。新能源車成盤面亮點，小鵬汽車大漲8.35%，漲幅最大，其次為理想汽車漲4.88%。

賭場股走強，金沙中國目前大漲13.3%，銀娛漲7.5%，澳門估將於11月開放大陸旅行團赴澳旅遊。

藥明生物宣布將斥資最高達3億美買回自家股票，股價上漲5%。

英鎊延續上周五的慘跌，對英國資產暴險較高的個股，渣打跌7.1%，稍早前一度大跌8.2%；匯控跌6.7%，保誠跌逾6%，長江基建1.4%，電能實業跌2%，長實跌逾3%，長和跌近2%。