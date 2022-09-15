消防局第二大隊大隊長余易祐代表市長盧秀燕前往梨山慰勉，感謝搜救人員辛勞。（台中市消防局第二大隊提供／陳淑娥台中傳真）

台北地院法官陳伯均11日單攻池有山墜谷搜救行動，經過兩天超過60多個小時，警消人員終於在失聯第4天尋獲遺體，陳伯均今天終於與家屬「回家了」！

台中市消防局總計出動12名、保七總隊2名、林務局東勢林管處2名、雪霸國家公園管理處1名及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與，消防局第二大隊大隊長余易祐今天代表市長盧秀燕前往梨山慰勉，感謝搜救人員辛勞。

法官陳伯均11日和家人於台中市和平區池有山登山失聯，台中市消防局於11日下午4時許接獲陳妻報案，啟動山域搜救協尋，經過兩天超過60多個小時搜尋，於14日上午7時45分尋獲遺體，協助搬運至稜線可以執行吊掛之區域，因山上雲層太厚，無法執行吊掛作業，將大體留置吊掛點安全處，由搜救人員於現場紮營夜宿駐守。

陳伯均遺體15日8時10分完成吊掛作業，將遺體載往東勢河濱公園交由家屬及警察局處理，市長盧秀燕獲知後除表達哀悼之意外，也對搜救人員連日來不眠不休冒險犯難，在惡劣的環境天後下，不放棄的精神表示慰勉之意，於任務完成後立即指示發放加菜金，感謝搜救人員的辛勞與協助。

此次搜救法官行動，台中市消防局人員總計出動12名、內政部警政署保安警察第7總隊第5大隊武陵小隊2名、林務局東勢林區管理處2名、雪霸國家公園管理處1名及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與。盧秀燕請消防局第二大隊大隊長余易祐代表前往梨山慰勉，以感謝搜救人員辛勞，全力協助投入艱鉅救援任務。