918大地震造成花蓮高寮大橋倒塌，國立中興大學土木工程學系教授楊明德特聘教授AIPal團隊，在取得航見科技有限公司無人機空拍影像後，立即建立災害現場環景3D模型，並建置網站公開模型資訊，協助政府與民間單位進行勘災作業。

高寮大橋為跨越秀姑巒溪主要通道，現場勘災不易且具備高風險。9月19日航見科技以無人機拍攝現場近700張的高解析度空拍照片，興大AIPal團隊旋即利用影像處理技術，建立倒塌橋樑3D模型與正射鑲嵌影像，以呈現破壞型式、位置、及量體等數據。

興大特聘教授楊明德表示，3D模型主要協助提供橋梁現況空間分佈，能夠遠端以多種視角評估現場災害情形，協助災情調查與現場搜救人員評估合適救災策略，例如橋面鋪面現況、橋樑斷裂倒塌程度、橋柱與橋墩現況評估、周圍環境狀態、輔助搜救評估至後續拆除與重建作業等可行性擬定。

楊明德表示，正射鑲嵌影像則是高解析度的鳥瞰圖，可用來遠端檢視詳細的災損狀況。另應用於2009年莫拉克颱風八八水災和社溪土石流堰塞湖調查、多次農業災損調查，並於2018年花蓮地震開始建置網站提供震後多處建築物之破壞現場3D模型協助救災與災勘。

該團隊技術再精進，應用3台具有圖形加速器的伺服器做AI分散計算處理近6GB的空拍照片，於一小時內完成3維模型建置，較過去處理速度加速了10倍，可適用於大規模災害調查。