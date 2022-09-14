台北地院家事法官陳伯均11日偕同妻小至台中池有山登山，一行人於下山途中迷途，陳法官選擇自行下切探路卻失聯，歷經64小時的搜救，民間攀登團隊於今日上午7時45分許尋獲遺體。捷克籍高山搜救好手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）的太太，受訪時轉述先生的看法指出，陳伯均可能在路線判斷上出錯，才會失足摔落深谷喪命。

陳法官與妻小11日前往池有山健行，一行人於下山途中迷途，陳法官選擇自行下切探路，還與妻子交代「30分鐘聯繫不上我就報案」，怎知陳法官一去不回，搜救行動進行第4日，於今日上午7時許由攀登團隊尋獲遺體。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，昨日搜救人員於提供疑似失聯的地點，冒險在陡坡下切搜救，於下切40公尺處，發現失聯者第1支藍色登山杖，隨即於原處再行冒險下切搜救，於下切途中，陸續發現失聯者第2支藍色登山杖，持續冒險下切至30公尺處，發現帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及藍色背包防水套。

余易祐指出，今天上午7時45分，6名搜救人員尋獲法官遺體，目前正在等待其他隊伍挺進一同協助遺體運下山。

綜合媒體報導，搜救行動進行時，陳伯均的家屬曾向跑山獸請求協尋，但因其另有行程，加上當地地形過於陡峭，需要繩索團隊才能成行，因此沒有參與救援，但他也持續與家屬保持聯絡，提供參考意見。

跑山獸太太羅勃依婉昨（13）日受訪時曾轉述跑山獸的看法，指該登山隊原本要走的迴圈，即使下雨天走也不算太困難，但可能在「路線判斷上出了錯誤」，才會失足摔落深谷喪命。羅勃依婉表示，此次羅培德並沒有參與救援，所以要以現場救援人員的判斷為主，不方便表示太多意見。