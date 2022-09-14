台北地院法官陳伯均11日登池有山失聯至今已第4天，警消已尋獲陳男的2支登山杖、鞋帽、眼鏡盒等隨身物，但仍未發現陳男蹤影，台中市消防局已申請空勤直升機，今天將與2名攀岩專家加入搜救行列。

47歲陳伯均一家四口11日攀登池有山，下山至池有線3.5公里路口迷路，陳獨往右側小路找出口，30分鐘未返回，警消連日搜救，但因昨山區天色昏暗且天候不佳，搜救人員傍晚暫停搜救。

陳的家人說，陳考量出發當天天氣晴朗、颱風動態及妻小腳程，原本預計中午到山下，無奈天氣變化大，起霧影響視線而迷路，並感謝各界關心與協助，呼籲山友登山注意安全。

法界昨為陳發起集氣求平安，司法院長許宗力昨在人審會中，特別邀集人審委員為他集氣祈福，希望他能平安歸來。

陳伯均擔任檢察官期間，曾起訴鄭捷殺人案，陳的同事形容他認真負責，誠懇和氣，當年偵辦鄭捷案不眠不休，短時間內就完成蒐證，陳妻任職交通部政風處查處科，廉政署官員聞訊，私下請求搜救單位盡力救援。