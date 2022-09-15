國民法官制度將於明年1月1日起正式施行，司法院15日與警政署聯合舉辦「國民法官反詐騙」宣導記者會，由司法院秘書長林輝煌與警政署長黃明昭共同主持，並邀請刑事局長李西河共同參與。會中除了首次對外公布備選國民法官、候選國民法官通知書樣式外，更提醒民眾「識詐、防詐」，避免遭詐騙集團假借通知擔任國民法官名義行騙。

國民法官新制上路，警政署超前部署，考量國民法官新制施行之初，多數人對國民法官通知等正確程序尚不熟悉，詐騙集團恐將冒用法院、檢察官等名義，要求民眾繳納費用或提供個資。因此，透過司法院積極宣導國民法官新制的正確流程，警政署則同步提升民眾「識詐」知能，進而強化自我「防詐」技巧，避免國民法官制度遭詐騙集團利用。

司法院與警政署提醒民眾，法院通知備選國民法官或候選國民法官，只會以紙本掛號方式送達，且相關書表、信封有標準規格與樣式，另外，成為候選國民法官去參加選任程序，或擔任國民法官、備位國民法官執行職務，都不需繳納任何費用，若收到不明短網址連結，要求提供個人資料或進行匯款時，請務必提高警覺、多方查證。若有任何疑慮，請先透過各地方法院國民法官業務專線洽詢，或撥打165反詐騙諮詢專線，均可協助民眾初步辨識是否遭遇詐騙情事。此外，司法院官網亦有「國民法官」專區(https：／／social.judicial.gov.tw／CJlandingpage／)，提供關於國民法官制度的常見問題，民眾都可直接上網瞭解。