在疫後新常態下，線上經濟發展伴隨詐騙數量加劇，帶動各國防詐意識抬頭與需求激增。信任科技（TrustTech）公司Gogolook在海外業務擴展有成，19日宣布，受到馬來西亞擁有多個大城市的雪蘭莪州（Selangor）政府指名，攜手解決當地詐騙問題。

雪蘭莪州貿易與消費部門（KPDNHEP）統計，截至今年七月已有超過4,608件的詐騙投訴案件，其中以下載惡意APP引起的網銀盜領佔1,156件為最多數。

自2018年，Gogolook將Whoscall服務引進馬來西亞，本次合作的雪蘭莪州（Selangor）人口高達700萬，不僅為馬來西亞當地人口最多的州屬，更佔超過兩成以上的GDP；此次的跨國合作也將在馬來西亞發揮極大的示範作用，並有助於加速全國警民合作的進展。

代表雪蘭莪州政府出席記者會的行政議員札瓦威（Mohd Zawawi）在會中分享日前自身接到詐騙電話的經驗，回憶當時詐騙集團使用「猜猜我是誰」伎倆佯稱親友向議員借錢，在半信半疑下議員選擇先向警方報案，卻發現柔佛州的國會議員也有報案紀錄，驚覺詐騙已經無所不在。

Gogolook營運長朱滿宇（Manwoo Joo）表示，隨著Whoscall站穩泰國市場，連兩年創下用戶翻倍成長的目標後，接下來將會拓展到更多東南亞的新市場進行測試。而Gogolook與台灣刑事局的合作已成為各國政府效仿的典範，感謝雪蘭莪州政府對Gogolook防詐技術的信任，期待雙方接下來能夠共同抵禦詐騙威脅、持續厚實資料庫競爭優勢。