許多人為公司尋找員工時都會瀏覽大量履歷，有時難免遇到令人傻眼的求職者上門。一名網友近日分享，自己遇到有人應徵投遞履歷，沒想到對方先是提出月薪3.5萬元，接著要求預支1萬元，還說自己1個月後才能上班，讓他相當傻眼。不過網友認為，如果求職者願抵押物品就可以先錄取試用。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，自己為公司面試求職新人，遇到一位無經驗的新人上門求職，對方先是開出月薪3.5萬元的條件，接著要求薪水借支1萬元，又說自己得等1個月後才能上班，讓原PO忍不住感嘆「我看起來很好騙是嗎⋯」。

對此，許多人紛紛回應，「出門左轉，不送～」、「根本不會來上班」、「然後他就跑了，一切都是假的假的」、「有消息再通知你」、「智力測驗啊，擺明跟朋友借不到錢跑來騙」、「不要錄取」、「問他上一個工作是不是在柬埔寨？」、「請回去等通知，下面一位」、「我有柬埔寨分公司，那裡職務薪水更好」。

但也有人認為如果應徵者願意抵押東西，就可以嘗試錄取試用看看，「借錢要拿東西來抵啊」、「比照當鋪模式，他需要押東西」、「沒問題…上工後15天可支1萬元，下一位！」