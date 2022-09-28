台中市政府日前接獲多名區長遭冒名開設LINE帳號，邀里長加入群組或意圖向里長借款進行詐騙，台中市刑大立即成立專案小組，攜手與市府專責人員進行調查、查緝不法，並呼籲民眾收到來路不明借款訊息勿輕信。

據了解，歹徒疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，並私訊里長要求加好友，以降低對方防備心，進行借款詐騙行為；警方提醒民眾若有人欲加Line帳號時，務必以其他方式向本人求證，避免受騙上當。

台中市刑大經濟組長謝志遠說，「不要亂加」舉例，LINE通訊軟體接獲不明好友邀約，應斷然拒絕加入，「先行求證」即使看到熟悉名字或照片邀約加好友，應再行用電話求證；「拒絕交付」，若透過LINE通訊軟體要交付金錢、帳戶或個人資料，應斷然拒絕。

警方最後提到，「擅用科技」，如遇有親友借錢或需要協助，應善用電話通訊軟體的視訊功能，如不敢視訊者，肯定是詐騙；對外求助：避免遭詐騙最快方式就是求助警方，撥打110或165反詐騙專線，讓自己免於受害。

警方呼籲民眾，面對詐欺應把握「1聽、2掛、3查證」3要點，台中市警察局仍將持續強化各管道，包括，打擊詐騙，並推動「警銀聯阻」工作，透過各面向守護市民財產安全。