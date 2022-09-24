928教師節即將到來，全國教師會(以下簡稱全教會)今(24)日舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，並公布得獎結果。其中在全國首獎得主方面，像是新北金山金美國小附設幼稚園老師郭惠娟，致力將美感與幼教結合，還有台北市木柵國中老師陳昭勛，投入「全國雙語教學急診室」相關計畫，讓學子與世界連結，皆大獲肯定。

「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮由全教會主辦、全國教師工會總聯合會(全教總)協辦，今年獲各縣市教師組織推薦參加共有49位教師，經專家評審決選後，共遴選出7位得獎者，各組得獎者分別為：「幼兒園組」新北市金美國小附設幼兒園老師郭惠娟、「國小組」台南市南化國小老師許游雅、「國中組」 台北市木柵國中老師陳昭勛、「高中職組」彰化縣私立達德高級商工職業學校老師黃子瑜、「大專組」新北宏國德霖科技大學老師劉緯武，以及「評審團特別獎」台中市光復國小老師葉柔青與新北市雙溪高中老師陳韋全。

至於老師們的獲獎緣由，大多與各自的教學專業還有興趣有關，其中像是郭惠娟，在教學上秉持著「環境的樣貌應由孩子來決定」的美感營造理念與方向，透過校園散步、社區踏查，並將任教的金美國小附設幼稚園園內廊道規畫為美感環境共構空間，培養學生能運用五感觀察節氣的變化及植物的特徵，認識家鄉特色。

在木柵國中擔任健康教育老師的陳昭勛，不只具備中醫背景，更擁有澳洲求學經驗，他運用自己的英語優勢，全力投入「全國雙語教學急診室」相關計畫，不僅成立雙語教學的教師社群，還透過各國沙發客入班或採視訊共學的方式，讓學生進行生活情境式的主題教學活動，並同時了解各國對於英文語調的差異以及傳統民俗等人文風情方面的特色，教學大獲肯定。

教育部長潘文忠則在致詞時表示，自己過去曾擔任SUPER教師獎評審主席，當時也為選誰而曾天人交戰過，當前教育現場變化非常快，老師要面對的責任與任務越來越吃力，也越來越任重道遠，看到老師們不僅為孩子努力，在樂於分享教學上的一路經驗，可以說老師才是台灣非常美麗的教育風景。