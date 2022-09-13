7月21日有維安員警受傷送醫，事後不敢追究。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

基層員警為坤輿抗爭事件每日出勤1年多，最後卻落得處分下場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

7月21日衝突結束後，有反坤輿團體群眾坐在執勤員警面前辱罵員警，員警敢怒不敢言。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

基層員警為坤輿抗爭事件累不堪言，最後卻落得處分下場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋坤輿掩埋場試營運許可將在15日深夜24時正式失效，反坤輿團體將在14日上午舉辦抗爭勝利記者會，警政署也非常配合地在抗爭勝利前夕，完成整個抗爭衝突事件檢討報告，對竹南警分局長廖修鴻記過處分1次，並直指警方勤務有3大疏失，卻對當天現場暴力攻擊的反坤輿群眾行為隻字未提，基層官警大聲抨擊這分檢討報告，就是警政高層配合泛綠政客們收割政治紅利，直接把基層官警尊嚴踩在腳底下。

今年7月21日，造橋坤輿掩埋場業者申請試營運載料進場全運轉，經縣政府環保局核定後，發文請縣警局支援警力到場維安，反坤輿團體獲悉後，立即通報趕赴現場圍堵。據在場執勤的員警透露，21日凌晨3時許，反坤輿群眾見到坤輿掩埋場業者出動怪手移動大門前水泥塊時，就紛紛拿起他們自己的鐵製折疊椅、石塊及水瓶等物品丟向大門裡，攻擊坤輿員工，坤輿員工被擊中受傷後隨丟回反擊，但警政署檢討報告絲毫未提及這點。

據基層官警指出，當警方出動人牆阻隔雙方人員時，事實上是反坤輿的群眾動手推擠推打員警，按理講，警方應當場逮捕施暴者，但是因顧慮到反坤輿團體與綠營關係密切，所以現場沒人敢下令。

根據警政署送交時力及民進黨立委的檢討報告中，直指苗栗縣警察局執勤出現3大疏失，包括，一、坤輿公司地處偏僻山區，無期前掌握狀況，深夜時段突有大型機具及多輛遊覽車進入該區，無法即時掌握派遣警力攔檢盤查，預警情資蒐報未臻落實。二、雙方人員對峙叫囂時，現場員警未全數攜帶盾牌，僅以人牆區隔，未善用安全護欄有效區隔，部署縱深不足，引發雙方接觸致民眾受傷，處置失當。三、身穿黑衣的保全人員於現場集結時，現場指揮官未能強勢執法留置盤查，僅事後依相關蒐證資料辨別身分傳喚到案說明，勤務作為過於被動。

警政署對這些勤務疏失，對現場指揮官竹南分局分局長廖修鴻記過一次，負責情蒐的竹南分局四組組長駱輝雄申誡二次，竹南分局一組組長洪祥銨申誡二次。

先前，警政署長黃明昭面對時力及民進黨立委們的強勢要求，毫無招架之力，甚至21日當天應立委召喚趕赴造橋坤輿現場，向立委示意賠罪，事後更在立委的施壓下，2度要求苗栗縣警局派員北上赴立法院說明，並在立委的要求下提報懲處名單，從頭到尾都在配合綠營立委。

反坤輿團體以抗爭勝利為由要在14日召開勝利記者會，還拿警政署檢討報告來證明自己師出有名，並公然在臉書上大洗警察的臉，聲稱「要求檢討是為了得到真相，更重要的是要在錯誤中得到教訓，身為代議士我們義無反顧的為人民爭取環境保護、生存權，身為人民保姆的警察也應該更站在民眾的立場去保護縣民免於侵犯，而非一味主張業者所謂的依法行使權利。基層員警辛苦了，領導階層更應有所警惕，勿再淪為黑心業者的保全，與各位警政同仁共勉之！」

整個苗栗縣警局為了坤輿抗爭事件，已整整忙了多年，甚至從去年3月縣府核准坤輿掩埋場試營運許可後，就每天編排警力到場警戒，辛苦了1年多，最後得到的是被反坤輿團體奚落的下場。基層官警自嘲著，以後執勤得看清楚顏色，只要是綠色都是對的，才不會落得辛苦執勤還被處分的不堪下場。