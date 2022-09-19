有關社會各界關切0918所發生的規模6.8地震，及前一天的規模6.4地震，經濟部地調所19日說明，18日當天即派遣專家同仁前往現地進行詳盡的地質調查，就地表地質及地表變化來分析，初步調查發現，部分地表破裂發生在池上斷層沿線，並有裂隙與噴沙現象，由震源機制解與餘震資料分布顯示，本次地震由北北東走向、朝西高角度傾斜的走向滑移斷層所致。

地調所表示，目前地震部分災情區域，確實在經濟部已公告的池上斷層地質敏感區範圍內，至於成因是否與池上斷層有關，或是另有其他原因，仍待調查結果及數據分析，後續將以科學證據再行說明。

地調所表示，花東縱谷位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界區域，距離此地震較近的斷層為池上斷層，原就已經公告為活動斷層地質敏感區，是已發現的36條活動斷層之一，同時依據氣象局初步定位資料，震央位於池上斷層西側約3公里，部分災情也分布於已公告的地質敏感區範圍內。地調所同仁已於花東地區現場勘查，持續調查地震地表破裂分佈與位態，進一步釐清地震發生的地質原因。

至於有網媒對於車瓜林斷層的誤解，地調所也要澄清說明，在2012年旗山圖幅中已畫出相關位置，且展開活動斷層調查程序，並於2019年發布相關調查成果於地調所特刊，同時在2021年一併公布於新版活動斷層分布圖，這些訊息都是公開訊息，而2022年開始進行活動斷層地質感區劃設工作，相關程序皆依法進行，所謂因2019年監察委員調查後才加速，顯有時空錯置的落差，也不宜武斷否定地調所同仁專業及嚴謹過程。目前本案已在初審階段，初審會議通過後，仍要經過法定公開展示與法規預告程序，再經地質敏感區審議會審查通過後，由經濟部公告。

地調所也提醒，目前全台灣有36條活動斷層，相關資訊皆有公開上網，建議鄰近活動斷層的建物，加強建物設施的耐震結構與抗震力，規劃適當的土地利用方針。