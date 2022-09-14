國銀透過臨櫃關懷，1年半以來成功攔阻詐騙金額達約35億元。金管會13日與內政部警政署舉辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」，宣布將透過5大措施精進防堵詐騙，並持續與相關部會合作，賡續執行防制金融犯罪相關作為。

金管會統計，自2021年1月至2022年6月間，銀行透過臨櫃關懷成功攔阻疑似詐騙案件共7525件、攔阻金額達約35億元。為加強詐騙防範，進一步強化銀行攔阻成效，金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」。

「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」要求銀行在客戶臨櫃辦理境外匯款時，透過檢核發現屬於警政署彙整的疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。36家國銀已在7月底前全面完成上線，13日正式宣告啟動。

金管會表示，盼透過金融機構與執法機關密切合作，建立金融聯防安全網，有效防堵疑涉境外詐欺金流。針對近日外界關切詐騙集團利用網銀約定轉帳功能，將詐騙所得款項轉匯至境外情形，金管會亦在論壇中向金融業者說明相關5大防制詐騙精進措施。

首先，針對網銀約定轉帳部分，金管會已請銀行公會根據客戶屬性、使用需求及風險高低程度，研議網銀約定轉帳的相關風控指引，預計9月底完成，並要求銀行對於民眾申辦網銀或開啟約定轉帳帳戶服務時，應確實落實主動關懷提問。

其次，針對防制人頭帳戶進行詐騙，金管會已要求各銀行應將銀行公會彙整銀行間具共通性的異常交易態樣，納入內部預警指標及作業規範加強控管，並責成銀行公會定期滾動檢討上述共通性態樣，提升銀行辨識相關警示交易有效性。

第三，對於強化虛擬帳號控管，鑒於近期第三方支付常有遭利用於詐騙情形，金管會已請銀行公會邀請警政署刑事警察局及高檢署，共同研商建立第三方支付服務業者及賣家以虛擬帳戶及信用卡進行交易時的異常交易態樣，以提供會員銀行參考。

第四，針對與執法機關合作方面，金管會除將督促金融機構配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」外，亦配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案持續辦理相關防詐措施。

最後，對於加強反詐騙教育宣導方面，金管會將持續辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，並規畫製作以防制境外詐欺主題微電影，強化民眾對跨境網路交易平台風險認識，防範民眾遭受金融詐騙或跨境投資損失。