警政署結合空勤總隊進行反恐演練。（警政署提供）

警政署結合空勤總隊進行反恐演練。（警政署提供）

警政署為使保一總隊的維安特勤隊能有效利用空勤直升機性能優勢，強化空中機動反應，聯合執勤3D打擊能力，17日警政署規劃、結合內政部空勤總隊於桃園新屋的反恐訓練中心辦理「直升機共同執勤安全演練」，完善重大危安事件的即時應變機制。

警政署指出，在空勤總隊教官專業嫻熟的飛行技術下，維安特勤隊同仁能專注的提升戰術、展現戰技，將打擊犯罪的能力更上層樓。

警政署表示，直升機具備有速度快、運載量能大及戰術選擇多等優勢，在國內除國軍部隊以外，內政部空中勤務總隊專責公有航空器的使用、調度及維護，並廣泛應用於救災、救難及救護等任務，「海豚直升機」也適合作為特警單位執行緊急重大勤務時之運輸載具，大幅提升應變速度。

警政署強調，今天除了是「921紀念日」、「國家防災日」，同時也是聯合國的「國際和平日」；有了堅強的戰備，也才能有效的嚇阻犯罪，期許警方未來能持續精實訓練、加強戰術經驗，讓犯罪無所遁形、社會更安全。