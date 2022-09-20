空勤總隊今天拂曉起飛執行任務，前往烏坵載急性患者，後送梧棲童醫院就醫。(空勤總隊提供)

空勤總隊今天拂曉起飛執行任務，前往烏坵載急性患者，後送梧棲童醫院就醫。(空勤總隊提供)

空勤總隊今天拂曉起飛執行任務，前往烏坵載急性患者，後送梧棲童醫院就醫。(空勤總隊提供)

烏坵一名47歲的戴劉姓男性民眾，因發生急性消化性潰瘍併出血及穿孔，受限當地醫療資源不足，醫生判斷需直升機轉診返台治療。空勤總隊受理申請後，研判當地因無機場，助導航設施不足，不適夜間飛航，今天上午拂曉起飛執行任務。童醫院強調，該名戴劉姓患者經檢查後，因胃腸穿孔及敗血症等急症，目前住加護病房治療觀察中。

空勤總隊指出，台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊，今天凌晨1時接獲總隊勤務中心命令，烏坵一名47歲的戴劉姓民眾，疑因發生急性消化性潰瘍併出血及穿孔，受限當地醫療資源不足，醫生判斷需直升機轉診返台治療。

空勤總隊受理申請後，研判當地因無機場，助導航設施不足，不適夜間飛航，預計拂曉起飛執行任務。清晨5時05分，派遣海豚直升機NA-108起飛，搭載童綜合護理師2名，高度1500呎定向至烏坵野戰停機坪，上午6時落地，搭載傷患後6時10分起飛。

空勤總隊沿原航路定向台中梧棲童綜合醫院頂樓高架停機坪，由醫院護理人員及警衛協助病患與家屬入院治療。

童醫院指出，戴劉男子老家住花蓮，受聘至金門縣烏坵鄉進行媽祖廟修建工作。這兩三天開始有解黑大便、吐咖啡色液體、肚子痛等症狀。經守軍醫務所醫官診治後，判斷為急性腸胃道大出血。且因病人亦有發燒、心跳加速，因無法排除胃腸穿孔及敗血症等急症，於是申請空勤總隊直昇機緊急後送。

童醫院強調，這次腸胃道大出血的病人在今天上午6時：56分，及時送達童綜合醫院23樓停機坪，直送急診室檢查時血色素僅剩2.5 (正常13~17 g／dL) ，真的是千鈞一髮。還好在緊急輸血及藥物治療後，病人狀況已趨向穩定，目前在加護病房治療中。