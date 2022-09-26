交通部觀光局因應台東強震衝擊花東觀光產業，宣布「悠遊國旅振興方案」中的「團體旅遊補助」第二階段自10月啟動，10月1日至12月15日安排至花東團體旅遊，每團再特別加碼1萬元補助，意即每團最高可補助4萬元，初估將有逾3.3萬團體旅遊申請。

悠遊國旅團體旅遊補助第一階段自7月15日起執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2～3萬旅遊補助。由於台東17、18日接連發生淺層強震，衝擊花東觀光產業，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌對此指示交通部長王國材，研議相關協助花東觀光振興措施。

因此，觀光局對10月將啟動的第二階段團旅補助提出特別加碼條件，只要10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元。意謂只要符合基本行程條件及加碼獎助條件、且符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，最高可申請補助4萬元。

觀光局表示，在現行悠遊國旅補助機制上，特別加碼前往花東地區旅遊，將可迅速執行且及時提供協助當地產業。預估第二階段初估將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊。