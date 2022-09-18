宜蘭縣消防局今（18日）獲報，1名年約60歲婦人於蘇澳鎮台9丁線9.8K烏岩角下約100公尺的沙灘處，受困石縫中，即派員前往搶救。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局今（18日）獲報，1名年約60歲婦人於蘇澳鎮台9丁線9.8K烏岩角下約100公尺的沙灘處，受困石縫中，即派員前往搶救；11時許現場民眾協助婦人脫困，當時意識清楚、頭部擦傷、左小腿撕裂傷無法行走；12時許消防同仁接觸到患者，該名婦人已OHCA，目前等待直升機吊掛至羅東博愛醫院搶救。

消防局表示，上午10時31分獲報該名婦人於攀爬中墜落，即派遣第二大隊、蘇澳、馬賽、羅東、特種分隊救災人車前往搶救，因今日風浪較大致船隻無法靠近，支援1車2人協助。據報案人回報，現場民眾已協助該名婦人脫困，當時意識清楚，僅頭部擦傷、左小腿撕裂傷無法行走，身體虛弱，需要搬運。

現場民眾於上午11時35分撥打119電話表示，該名婦人已沒呼吸，請盡速救援。消防局即引導現場4位民眾施對婦人做心肺復甦術；中午12時17分1217時警消接觸患者時已OHCA，因地形陡峭，試圖搬運至空曠處，以利直升機吊掛。

警方說明，申請的直升機已由花蓮起飛，下午1時直升機吊掛成功，送往羅東運動公園田徑場中，由救護車後送博愛醫院搶救，詳細事故原因有待釐清中。