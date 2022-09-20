新北市三芝區昨(19)日晚間有名70歲的老翁在家突然倒地失去生命跡象，家屬發現後立刻前往隔壁的三芝消防分隊求救，但由於該分隊的救護車出勤中，新北市防局因此指派石門消防分隊的救護車前往支援；但由於事態緊急，三芝分隊2名隊員立刻帶著AED（心臟電擊器）過去為老翁急救，成功在現場恢復江翁的生命跡象，在石門分隊救護車抵達後由對方接手送醫，所幸老翁在送醫接受手術後已恢復意識。

事發在19日晚間10時許，這名年約70歲江姓老翁原本在三芝家裡，跟家人一起在客廳看電視，沒想到突然抽搐倒地失去生命跡象，有家人發現後立刻先對老翁進行CPR，另個家人則趕緊跑到離家僅約50公尺的三芝分隊求救，無奈當時三芝分隊的救護車出勤中，協助通報消防局後則是指派石門分隊前來支援。

然而石門分隊抵達現場仍需約14分鐘的車程，因此三芝分隊的2名隊員洪豊菘及郭志峯立刻帶上AED（心臟電擊器）、騎機車趕往江翁住處進行急救，2人抵達現場後重新對江翁進行評估，確認江翁停止心跳呼吸後，立即實施高品質CPR、由AED監測心律並陸續給予電擊3次，成功使江翁恢復生命徵象；隨後石門分隊的救護車趕到現場，再由他們接手送往淡水馬偕醫院接受治療，目前江翁在接受心導管手術後已恢復意識，仍在醫院觀察中。

新北市消防局長黃德清表示，本次急救成功案例歸功於民眾及早發現異常求救及早實施CPR以及兩名中級救護員趕往現場積極搶救，新北市消防局近年著重推廣民眾CPR（心肺復甦術）及PAD（公眾版自動心臟電擊器），當目擊患者倒地無呼吸無脈搏時，可立即實施CPR心肺復甦術急救，可維持腦部灌流，增取黃金搶救時間。

黃德清指出，新北市OHCA患者康復出院率自2010年3.1％起逐年成長最高達10.71％，至今已累計成功救回2013人，未來新北市消防局將持續訓練各級緊急救護人員、推廣全民CPR，持續提升OHCA康復出院率，以建構新北安全城市。