有民眾在臉書社群上傳「台南北區交通隊上班值勤時看火影忍者」，開酸「這也太爽了」，經台南市警五分局調查，該名蕭姓員警昨天下午於上班時間觀看火影忍者動畫，已違反勤務紀律，予以記過1次，並改調行政警察。

有網友以嘲諷口吻上傳台南市某派出所警員看動漫卡通的影片，「這也太爽了吧！」也有網友說，「台南2位派出所員警殉職，看到這位員警這麼鬆散，如果他遇到緊急狀況，應該是完了」。

台南市警五分局指出，該名交通事故處理小組的蕭姓員警，經查確實利用上班時間觀看火影忍者的動畫，蕭員稱昨天（19日）下午2點多處理一起A2車禍事故後，返隊休息用膳，以公務電腦觀看火影忍者影片約10分鐘，由於是上班時間，違反勤務紀律屬實，予以記過1次，改調行政警察職務。

台南市警五分局也重申，服勤時段不得從事非公務行為，否則予以從重從嚴處分，決不寬貸，同時也將加強上班勤務紀律。