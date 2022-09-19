台東市中興路台糖加油站今天下午5點40分許，疑似儲油槽油品外溢到排水溝引發火警，熊熊烈火從排水溝竄出，由於離加油站不遠，目擊民眾直呼「太危險」，台東縣消防局獲報後已將火勢撲滅，但仍造成1婦人眼睛和臉部1度灼傷，目前人員仍在現場待命，並進行疏散，直到油氣消失為止。
「氣爆、氣爆，應該是漏油了」，台東市中興路2段「東方大鎮」附近排水溝今天下午5時40分竄出火焰，由於離台糖加油站只有約300公尺，民眾拍下當時的情景，直呼「好危險」，該起火警也造成1位62歲婦人臉部及眼睛灼傷，送醫後無大礙。
台東縣消防局長管建興表示，因為加油站的 儲油槽油品不明原因外溢，造成排水溝起火燃燒，經過泡沫灌救後火勢已熄滅，目前消防局人車仍在現場待命，並以探測器探測油氣濃度，附近居民也都疏散，確保安全無虞後才讓民眾回來。
加油站人員指出，可能是機械故障加上人為操作疏失，造成油品外洩，確實原因仍待查。
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