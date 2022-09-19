「水溝竄出火舌」加油站疑遇強震漏油 台東市區消防車警戒。（影／記者爆料網）

「水溝竄出火舌」加油站疑遇強震漏油 台東市區消防車警戒。（圖／台東大小事）

台東市中興路台糖加油站今天下午5點40分許，疑似儲油槽油品外溢到排水溝引發火警，熊熊烈火從排水溝竄出，由於離加油站不遠，目擊民眾直呼「太危險」，台東縣消防局獲報後已將火勢撲滅，但仍造成1婦人眼睛和臉部1度灼傷，目前人員仍在現場待命，並進行疏散，直到油氣消失為止。

台東市中興路台糖加油站油品外洩，引發排水溝火警。（民眾提供）

台東市中興路台糖加油站油品外洩，引發排水溝火警。（民眾提供）

「氣爆、氣爆，應該是漏油了」，台東市中興路2段「東方大鎮」附近排水溝今天下午5時40分竄出火焰，由於離台糖加油站只有約300公尺，民眾拍下當時的情景，直呼「好危險」，該起火警也造成1位62歲婦人臉部及眼睛灼傷，送醫後無大礙。

台東市中興路台糖加油站油品外洩，引發排水溝火警。（民眾提供）

台東市區加油站疑遇強震漏油，排水溝突冒出超高火舌，路人紛紛走避。（圖／翻攝記者爆料網 2.0臉書）

台東市區加油站疑遇強震漏油，排水溝突冒出超高火舌，路人紛紛走避。（圖／翻攝記者爆料網 2.0臉書）

台東縣消防局長管建興表示，因為加油站的 儲油槽油品不明原因外溢，造成排水溝起火燃燒，經過泡沫灌救後火勢已熄滅，目前消防局人車仍在現場待命，並以探測器探測油氣濃度，附近居民也都疏散，確保安全無虞後才讓民眾回來。

加油站人員指出，可能是機械故障加上人為操作疏失，造成油品外洩，確實原因仍待查。