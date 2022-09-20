台東市汽油外溢仍具危險性，工作人員忙著抽廢油水。（莊哲權攝）

台東市中興路台糖加油站昨天因油槽故障，汽油溢流到道路排水溝，漫流300公尺並引發火警，已從排水溝抽出2.5公秉的廢油水，但是今早街道油氣測量仍在危險值，排水溝內沉砂池恐怕還有汽油，該處住商人口密集，目前仍由消防車戒備中。

台東市中興路2段昨天傍晚因台糖加油站汽油從地下油槽外溢進入道路排水溝，沿著中興路二段排水溝漫流，並發生連環氣爆及明火，所幸僅1婦人受輕傷，未殃及住宅及車輛。

台東消防局及環保局人員昨天要求加油站關閉油閥、抽離油槽蓄油，並以抽水機、吸油棉等設備清除排水溝廢油水，到今天共抽出2.5公秉廢水油，不過，今早消防人員到場進行油氣檢測，排水溝測出的油氣仍達危險值，周邊仍聞到濃濃汽油味。

較令人擔憂的是排水溝內的沉沙池內可能有大量汽油沉積，消防局今天派員從排水溝，發現水溝內有1個沉砂池，長約2公尺，有多少油水無法估計。

台東縣消防局台東特搜大隊副大隊長吳寶龍表示，初步研判可行方案還是採取抽水機方式；不過台糖人員建議以灌水排出，這個方式用水量龐大，可能會造成油水擴大，因此還要再討論採取何種方式可行。也勸導有用到爐火的店家暫時不要營業，並請有營業的檳榔攤人員勸導客人勿吸菸，以免再引發氣爆。

台東縣政府環保局長郭建成表示，目前先處理油水問題，後續再研議是否開罰。