昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，花蓮縣玉里鎮1處3樓高樓房倒塌，原PO在臉書分享當時的搜救狀況，並拍攝剪輯成影片分享，救難人員不僅先在被壓垮的1樓超商，不斷喊著「有人嗎？裡面有沒有人受困」，隨後在樓上樓層聽見小女孩的尖叫、哭喊聲後，冒著餘震不斷的風險，順利將受困母女救出，也讓網友們感動紛紛喊讚。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段4分多鐘影片，他拍下昨(18)日台東池上鄉芮氏規模6.8強震後，花蓮縣玉里鎮超商樓倒塌後，救難人員進入斷垣殘骸樓層內搜救畫面，他表示當時救難人員聽到小女孩的尖叫聲時，所有人的心都揪在一起，也因為有聽到聲音，可以確定還有生還民眾，因此搜救人員都想盡快將受困人員救出，他最後也感謝「花蓮縣消防局的所有搜救人員，因為有大家的付出才可以讓傷者順利救出」。

救難人員冒著餘震不斷的危險，進入倒塌的樓層，將受困的婦人墊在救難人員身體上，慢慢的拖出救援成功。（消防攝手 蔡哲文授權提供）

從影片一開頭可見，救難人員先進入被壓縮的超商內，壓下來的天花板讓救難人員僅能蹲低身體行走，且只有1人寬的小通道，救難人員稍微清理櫃台桌上的雜物，向著櫃台內呼喊著「有人嗎？裡面有沒有人受困」。

當鏡頭轉到搜救樓上層的母女時，可以聽見小女孩的哭喊聲，救難人員也立即回報「已經接觸到患者」，由於搜救位置遭擋住，救難人員先行將倒塌、阻擋物清除，此時，又傳來小女孩哭喊聲，救難人員趕緊安撫「妹妹不要怕，沒事沒事」，經過一番排除阻擋物後，救難人員拿著一條棉被裹住小女孩，並且以接力的方式將小女孩運出去，最後救難人員也將受困的母親，謹慎小心的慢慢拖出，該婦人也喊著好痛，救難人員則先行休息後，再將婦人運出去；所幸母女平安獲救，皆送往醫院救治。

救難人員冒著餘震不斷的危險，進入倒塌的1樓超商櫃台，呼喊「有人嗎？裡面有沒有人受困」。（消防攝手 蔡哲文授權提供）

影片一出，網友紛紛留言表示，「10多個人冒著生命危險救人，太感動了」、「感謝所有的救護人員、辛苦了」、「感謝搜救人員，看到小孩救出來真的大鬆一口氣」、「謝謝全體的搜救人員」、「眼淚都飆出來了，謝謝英雄們」、「在餘震不斷中冒命搶救，謝謝偉大的特搜人員」、「向搜救人員致敬」。