太平警分局新平派出所員警以僅有的生肖線索查出劉爺爺是21年次生，經再三比對相關資料無誤後，並貼心護送老翁返家。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「全家就是你家？！」是超商廣告詞深植民心嗎？台中太平區一名90歲的劉爺爺，日前在住家1公里處的超商迷失了，店員報警，未料爺爺竟直稱超商就是他家，警員只好將他帶返派出所，還意外透過爺爺的生肖及警用系統查詢比對，最後順利護送返家，化解這場驚魂記。

太平警分局新平派出所日前凌晨2點多接獲新平路某超商店員報案，稱「有位老人坐在超商內數個小時，好像是迷路了，請求警方協助。

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員警到場關懷爺爺，他卻頻稱「自己就住在該超商內沒有迷路。」從言談之中發現爺爺疑有失智現象，加上身上沒有相關證件，一時陷入窘境，經員警耐心詢問下，爺爺又稱他的生肖屬「猴」，之後持續有一搭沒一搭的應對，因正值凌晨時分，員警先將其帶返派出所安置，順利以僅有的線索查出他是民國21年次，已高齡90歲了，也核對該年度確實是「猴」年無誤，經再三比對相關資料無誤後，並貼心護送老翁返家。

經了解劉爺爺平時與家人同住在一起，當日半夜時分趁家人都在睡覺時，一人獨自外出散步，結果走失在離家約1公里處的超商內，且在超商內一坐就是好幾個小時；正在睡覺的家屬接獲警方電話才知道爺爺趁隙外出迷路，但家屬也表示，過去爺爺不曾獨自外出，以後會多注意他的動態，避免類似情形發生。

太平分局分局長葉志誠表示，持續呼籲民眾家中如有高齡或失智現象的家人，應多留意其動態，並在明顯處留下電話或聯絡方式，避免發生憾事。