台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎3級，馬祖1級。而國民黨新北市長候選人侯友宜今（19）日在臉書上分享了3張照片直呼「台灣最美、最動人的風景是人」，引發討論。

搜救犬Amei。（取自侯友宜臉書）

侯友宜在臉書上表示，昨天下午芮氏規模6.8的強震發生後，一傳出花蓮有房屋倒塌的第一時間，新北市特搜隊立刻集結、整裝趕赴花蓮投入救援。侯友宜更指出，「令人格外感動的是連當時正在休假中的新北特搜隊領犬員羅浩芳，當下也立刻取消休假，展現救人如救火的使命感，帶著搜救犬Amei直奔玉里現場報到，投入救援！」侯友宜更提及，浩芳說救人本是天職，看到有民眾受困，腦海中只有一個念頭「就是趕緊救人！」

侯友宜強調，每位搜救隊員肩上都扛著救人的任務，是責任也是使命，第一時間深入現場，穿梭瓦礫間，奮力搶救，與時間競賽，不放棄任何希望。最後侯友宜也感謝「所有在第一線深入險境、冒險搶救的救難英雄們，因為你們帶給了台灣溫暖、正向的力量。祈願在強震中受傷的患者早日康復，台灣是個充滿善與愛的地方，此時此刻，需要所有人團結在一起，守護國人，天佑台灣」。