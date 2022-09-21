萊爾富攜LAZY MARU推聯名獨家商品，以經典鬥牛犬打造一系列實用、萌趣的限量露營周邊。（萊爾富提供）

OKmart堪稱超商炸雞始祖，炸雞類品項最高銷量單日可達5千隻，香酥棒腿、腿排都買得到，售價60元。（OKmart提供）

全家「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」甜辣濃郁，售價42元，27日開賣。（全家提供）

全家也推戶外品牌Horizon野餐摺疊一桌二椅組，會員點數800點加899即可帶走。（全家提供）

7-11「愛餡大亨-博多明太子」鹹香微辣，售價42元，10月4日前愛餡大亨系列任選兩件66元。（7-11提供）

秋意越來越濃，涼涼天氣讓民眾更偏好濃厚口味，超商紛推好吃炸物、辣麵包，甚至現烤蛋塔等搶市，另外也看準消費者出遊興致增加，就連實用露營用品如折疊推車等也準備好，點數折抵可享實惠加購價，最低6.6折起，預估新品可帶動門市相關業績成長1至2成。

萊爾富秋季強打現烤點心，其中葡式蛋塔最夯，單店平均日銷逾20個，即起購買葡式蛋塔等指定品項可享任選2件70元。 OKmart則以超商現烤炸雞始祖自豪，由店員將新鮮冷凍炸雞放入專業烤箱烤15鐘後，放到「哈燒熱點」機台保溫維持酥脆多汁口感，目前機台櫃點數占全台門市約5成，氣溫下降也順勢讓炸雞類銷售翻倍，最高單日可賣5千隻，秋季郊遊當點心或作為下午茶解饞都適宜。

全家同樣觀察到秋天讓人更愛重口食物暖胃，且今年先後推出的鮪魚玉米、胡麻鮪魚麵包相當暢銷，便趁勝追擊打造「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，馬鈴薯、黑胡椒等拌成的鮪魚餡料搭韓式辣醬，甜辣濃郁，27日上市配指定飲品只要59元。

7-11同樣推鹹香麵包，好比「愛餡大亨-博多明太子」口味，將日本博多明太子與奶油製成沙拉訴求微辣不膩，10月4日前愛餡大亨系列商品任選兩件66元；想吃熱食不妨試試關東煮，首創的「鈴鈴卷」新吃法，入湯3秒後一口咬下，讓味蕾感受換季的溫暖美味。

看好露營風潮，萊爾富10月18日前推「秋楓露營趣」活動，攜法國鬥牛犬品牌「LAZY MARU」推限量露營用品包含多功能摺疊推車等，實用又Q萌，會員可憑400 Hi點，最低再加295元即可入手聯名品。全家同樣在會員APP提供多款露營好物，其中有戶外品牌Horizon野餐摺疊一桌二椅組，速收輕便又滿足儀式感，會員點數800點加899就能帶走。