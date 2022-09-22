四川瀘定地震救上百人反受困失聯17天甘宇獲救，家人言語無法表達感激。圖為甘宇（右一）和救他的躍進村民倪太高。（川觀新聞）

澎湃新聞22日報導，「兒子，你比我有出息。」21日四川瀘定規模6.8大地震後第17天，失聯已久的瀘定縣灣東水電站工人甘宇，被石棉縣王崗坪鄉村民發現送醫，在醫院裡，甘宇父親懸著的心終於放下了。22日甘宇母親陳女士說，得知兒子活著的消息，一家人都很激動。「我們一直沒有放棄。」要特別感謝當地政府、甘宇所在公司及搜救人員和村民，這種感激無法用言語表達。

甘宇家人透露，在深山中，甘宇一直靠野果充饑、山泉解渴，晚上則在樹叢中避雨避寒，被發現前，他已在猛虎崗的山中躺了兩三天，「再也走不動了」。

目前，甘宇已被轉運至位於成都的四川大學華西醫院。「甘宇生命體徵平穩、意識清醒，但身體虛弱，需要休息。」華西醫院相關工作人員說明，待傷情進一步明確後將進行針對性治療。

瀘定縣灣東水電站員工羅永稱，9月5日地震後，他和28歲的同事甘宇放棄第一時間逃生，緊急打開兩個水閘，避免了下游村莊被淹。兩人堅守水電站一夜後，9月6日一早一起向外逃生，中間打通電話和公司取得聯繫。9月7日，甘宇因體力不支，讓羅永出去找救援，兩人就此分開。9月8日，羅永依靠找到的打火機，點燃柴火後被救援人員發現。被困75小時後，羅永通過救援直升機被運送到瀘定縣城。

9月9日，當地起霧、下雨，對甘宇的救援無法開展。9月10日，成都和德陽兩支消防救援隊伍搭乘直升機飛赴指定地點開展搜救，救援隊伍由十多名專業消防救援人員、當地嚮導和之前被救回來的羅永組成。

一名參與搜救的人員接受媒體採訪時稱，救援人員搜遍了甘宇可能在的區域，沒有發現人，「這兩天我們連夜都在山上找他，住也住在山上。發現了兩處臨時搭建的庇護所，但未見人，發現了腳印，推測是甘宇的，但後來腳印逐漸消失了」。

9月21日，在與瀘定縣灣東村直線距離達數公里的石棉縣王崗坪鄉躍進村，村民倪太高在當地一處名為猛虎崗的山崗中發現了甘宇。

現場照片顯示，眼睛近視的甘宇未佩戴眼鏡，身上衣服破爛，腿上有傷。倪太高隨即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」倪太高還給家裡打電話，讓他們送來了衣服、褲子。

獲救後，甘宇很快被送往瀘定縣人民醫院。該醫院副主任醫師黃君華接受大陸央視新聞採訪時稱，甘宇生命體徵是平穩的，「神志是清楚的，（從）目前我們相關的檢查來看，甘宇有多處的肋骨骨折，同時有縱隔的氣腫，全身有多處皮下氣腫，以頸部和縱隔為主，需要進一步完善相關檢查」。

7月21日21時左右，甘宇被轉運至位於成都的四川大學華西醫院。據華西醫院相關工作人員說明，甘宇轉來後，華西醫院副院長吳泓率急診科、創傷醫學中心、ICU、胸外科等專家對其進行多科會診。經初步診斷，甘宇全身多處軟組織挫傷，肋骨骨折，左下肢腓骨骨折，伴有嚴重感染。目前，甘宇正在華西醫院進行增強CT等相關檢查。待傷情進一步明確後將進行針對性治療、糾正內環境紊亂。「甘宇生命體徵平穩、意識清醒，但身體虛弱，需要休息。」相關工作人員稱。

澎湃新聞報導，「我們（家屬）也跟著一起到了成都，甘宇目前住在重症監護室裡。」22日甘宇母親陳女士說，21日她接到兒子公司領導電話，對方告訴她找到了一個人，但不確定是不是甘宇，讓她不要激動。不久，山上村民發來現場照片，經陳女士確認，獲救者正是甘宇，「當時心情很激動，我們一直沒有放棄，政府、公司也沒有放棄。」

陳女士回憶，地震發生後的第二天，她還接到了甘宇的電話。在電話中，甘宇告訴母親，自己很安全，也已經向外面求助。據甘宇在電話中講述，地震發生後，施工現場出現山體滑坡，有工友被困，甘宇曾和同事一起救人。

這通電話之後，家人就和甘宇失去了聯繫。後來看到和甘宇一起的同事羅永被成功救出，而甘宇下落不明，一家人開始著急了，9月10日就趕到了石棉縣。

趕到石棉縣後，陳女士稱，一家人堅決不放棄，當地武警、藍天救援隊、藍豹救援隊和猛虎救援隊都去山上搜過，最接近的一次是找到了疑似甘宇的腳印，但這次並沒有找到甘宇本人。直到9月21日，甘宇被救的消息傳來，陳女士終於確定兒子還活著。

據甘宇家人說，在深山中，甘宇一直靠野果、山泉充饑，晚上則在樹叢中避雨避寒，被發現前，他已在猛虎崗的山中躺了兩三天，「再也走不動了」。據封面新聞報導，甘宇的堂弟甘立秋說，他們兩兄弟從小一起在農村長大，具備較強的野外生存能力，甘宇一直在灣東水電站工作，熟悉當地環境、氣候，最終沒有辜負家人「活下來」的期望。

9月21日下午，甘宇被救援直升機轉送至瀘定縣人民醫院，進行全面的醫學檢查。陳女士在醫院裡見到了甘宇，看到兒子渾身是傷，她很心疼，「他看到我們哭了，當時大家都很激動。」在病房裡，甘宇的父親說，「兒子，你比我有出息。」

陳女士說，得知甘宇被找到後，家裡人也及時告訴了甘宇的奶奶，「他奶奶每天都在問找到沒有，昨天我們把好消息給他奶奶講了，老人家也放心了。」