最新數據顯示，法國9月消費者信心指數由8月的82跌至79，一反夏季以來的回穩跡象並可能恢復下跌趨勢。分析師表示，這顯示法國家庭對於自身財務狀況與整體經濟狀況的展望大幅惡化，對於失業率的擔憂亦升高。

法國9月製造業信心跌至102 連三個月下滑
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