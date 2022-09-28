法國9月消費者信心下滑 20:542022/09/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新數據顯示，法國9月消費者信心指數由8月的82跌至79，一反夏季以來的回穩跡象並可能恢復下跌趨勢。分析師表示，這顯示法國家庭對於自身財務狀況與整體經濟狀況的展望大幅惡化，對於失業率的擔憂亦升高。 法國9月製造業信心跌至102 連三個月下滑 全球公債市場遭熊啃 今年損失恐為1949年最糟 減稅計畫引發資金外逃 英鎊暴跌至歷史新低 #法國 #消費者信心 #數據顯示 #消費者信心指數 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國9月Ifo企業信心指數大跌至84.3點 22:322022/09/26 財經 陸港觀盤－聯準會升息 布局偏重大型企業 04:102022/09/24 全球財經 《日股》利空罩頂 日經指數跌至近3個月新低 12:512022/09/28 財經 全球公債損失 恐淪73年來最糟 04:102022/09/25 全球財經 升息預期後遺症 9月消費者信心創近13年新低 12:032022/09/27 財經 《國際經濟》歐股連3跌 義大利股市意外強勁 16:322022/09/26 財經 《國際金融》債匯同遭血洗 亞洲市場剉咧等 08:492022/09/26 財經 《國際經濟》沒有最低只有更低 德10月消費信心再降 15:322022/09/28 財經 法國蘭伯特宅邸典藏 10月中旬蘇富比上拍 04:102022/09/24 財經焦點 Fed鷹派狂潮 確定燒到2023年 04:102022/09/23 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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