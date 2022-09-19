昨(18)日下午2時44分在台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，重創花東地區，花蓮縣玉里鎮1處3層樓民宅不敵地震威力倒塌，當時有對母女受困在2樓，所幸在救難人員努力下救出2人送醫救治；其受困婦人的公公也表示，地震當下家中神主牌位被震倒掉落「斷成三截」，認為可能是祖先幫忙「擋煞」，媳婦和孫女才能獲救沒受到更大傷害。

據ETtoday新聞雲報導，受困媽媽的公公表示，救難人員救出他的媳婦和孫女後，送往玉里慈濟醫院救治，媳婦斷1根肋骨住院觀察中，孫女則是腿部受傷縫針，昨晚已出院，但今天又回醫院檢查，母女目前住同房。

該阿公表示，地震發生當下，整個房子天搖地動，家中的的神主牌被震倒掉在地上「斷成三截」，不少人認為這是祖先幫忙「擋煞」，媳婦與孫女雖然一度受困於倒塌樓層內，但所幸沒有造成更大的傷害，認為祖先有保佑。

玉里超商樓倒母女受困「打手機與父通話」，受困5歲覃小妹救出。（羅亦晽攝）

回顧整起事件發生，花蓮縣玉里鎮這間3層樓的民宅，因為受到台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8的地震，導致整層樓倒塌，當下還壓垮1輛黑色轎車，電線掉落車頂，所幸被先趕來的玉里分局分局長持木棍移開，就出車內1對夫妻。

救難人員到場後，也分別進入被壓縮的超商1樓搜尋，確認是否有民眾受困，且先救出受困3樓的70歲陳姓房東與其妻子，而受困在2樓的覃姓男子老婆與女兒，在發生地震當下有將手機帶在身上，幸虧有先用手機對外聯繫，2人也在地震發生3個小時之後，陸續被救難人員救出，送往玉里慈濟醫院救治。

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