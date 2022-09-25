基隆市消防局25日下午1時35分接獲通報，國道3號南下4.92K有一輛藍色休旅車疑似天雨路滑自撞翻覆，四輪朝天，車內一度2人受困，目前警消已派員前往現場救援，將人救出送往長庚醫院，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。