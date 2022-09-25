疑雨天打滑！國3南下自小客翻車 四輪朝天2受困 14:132022/09/25 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下4.92K有一輛藍色休旅車疑似天雨路滑自撞翻覆，四輪朝天。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局25日下午1時35分接獲通報，國道3號南下4.92K有一輛藍色休旅車疑似天雨路滑自撞翻覆，四輪朝天，車內一度2人受困，目前警消已派員前往現場救援，將人救出送往長庚醫院，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。 宜蘭超大豪雨溪水暴漲 27車逾60人受困河床 陸續撤離中 國1接國8匝道貨櫃車翻覆！ 阻礙通行封閉出口 國一神岡路段砂石車翻覆 車頭遭削平滿地碎石 紫爆回堵9公里 #翻覆 #四輪朝天 #2人 #受困 #南下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮地震受困母女 5歲女兒傷勢無大礙已返家 媽媽留院觀察 10:302022/09/19 生活 國1砂石車翻覆石塊落滿地 車輛回堵長達5公里 13:162022/09/23 社會 大陸中紀委倒查內蒙古20年涉煤腐敗 已處分942人 12:302022/09/22 兩岸 妻肉身護女 夫熱線打氣助脫困 04:102022/09/19 生活新聞 墨西哥規模6.9強震 民眾穿睡衣逃生已傳2人喪命 21:422022/09/22 國際 北市內湖鐵皮屋陷火海 濃煙狂竄消防急灌救 21:522022/09/21 社會 梧棲貨櫃車轉彎GG了 大貨櫃翻覆橫躺路面 12:512022/09/20 社會 不滿被說「欠錢不還」2人球棒隊猛砸 小餐館全毀了 12:592022/09/19 社會 台中22歲女車主闖紅燈撞飛騎士 暴衝分隔島翻覆影片曝光 16:302022/09/21 社會 中市轎車擦撞機車 紅色小客車四輪朝天2傷者送醫 11:572022/09/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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