戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康（右一）也提前到新營幫市議員參選人姚正玉站台。（李俊淇攝）

台南市議員第一選區有一席婦女保障名額，國民黨徵召媒體人姚正玉參選，預定下月10日成立競選總部，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康也提前到新營幫姚打氣，最後還親上宣傳車向鄉親助選拉票。

趙少康表示，大家已經對民進黨開始懷疑，年輕人對民進黨的支持也開始鬆動，姚正玉學經歷俱佳，以記者投筆從政，這個勇氣真的不簡單，我們應該給她選票和鼓勵支持，如果姚正玉當選了，是有意義和指標性的，年輕、優秀的人才就會願意投入，國民黨就會越來越有希望。

趙少康強調，特地前來助陣，就是要證明每一張支持姚正玉的選票都是有意義的，每一張選票都代表一個改革的力量。

姚正玉表示，競選總部預定10月10日成立，因趙少康當天無法南下，所以提前南下為她加油打氣，希望能為自己的選情加分。

趙少康將親上宣傳車向鄉親助選拉票影片上網直播，短短6個小時，就已有超過2萬人次觀看，按讚人數超過1400人，近百次分享，人氣不輸時下網紅。