斥資94餘億打造的「屏東榮民總醫院」，預計11月11日正式開幕，行政院長蘇貞昌（左一）25日南下視察進度。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌25日南下視察「屏東榮民總醫院」工程進度，不料在院方簡報中發現，醫院預計11月11日要開幕，但醫護人員至今還沒招齊，他認為，醫護人力對醫院來說很重要，若不能一次到位的話，屆時就不要啟用。

屏東榮民總醫院院長吳東霖在簡報中指出，醫院已取得部分使用執照，設備如全台最新癌症醫療儀器「直線加速器」也進駐，但醫事人力還尚未全部招齊，醫師人數目標71人，但急診室還差4人、加護病房差2人，護理師目標296人，目前還差32人，至於醫事檢驗人員目標37人，也還差6人。

但吳東霖說，就護理師部分，因目前有批人已考護理師國考，待成績出爐就能正式工作，因此估計在11月11日正式開幕前可以全數到位，至於醫師及醫事檢驗人員，目前持續招募中，若至10月16日尚有不足，將由分院調派。

對此，蘇貞昌說，屏東榮民總醫院一上路，就是要給民眾最好的服務，不管是醫師、儀器還是護理師，都是要一流的，所以若屆時所有人力、軟硬體不能全部到位的話，11月11日也不要開幕了。

他強調，看一間醫院好不好，是有評鑑的順序，也就是從醫護人力、儀器再到整體設備，若這個醫生很厲害，即使在深山內開業，也會有人願意跋山涉水去找他，所以醫護人力對醫院來說太重要，再來就是設備，有好的設備對診療過程是如虎添翼。

此外，屏東縣長潘孟安在簡報中發現，屏東榮民總醫院的中、長期目標，時程有點過久，他說，將中期目標設在2026至2028年間，預計發展為重度急救責任醫院，包含急性腦中風、急性冠心症、重大外傷等3項重度級急救責任醫院，及通過癌症品質認證。

但他說，屏東最缺乏的就是腦心血管的醫療資源，目前屏東的病患只能遠送高雄救治，但這個病症是隨時會致命的，他知道醫院發展期程有一定的法規依據，但希望中央能協助提早1、2年發展，這對屏東來說絕對是福音。