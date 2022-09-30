交通部航港局今天舉行111年第3次航海人員測驗榜示，112人通過測驗；其中黃奕凱高職畢業後一度感到人生茫然，後來找到目標，先當水手，再進修，並一次就取得一等船副資格。

航港局表示，今年第3次航海人員測驗有668人報名，全程到考583人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數共112人，合格率為19.21%。

航港局特別介紹黃奕凱，他是第1次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目。

83年次的黃奕凱來自高雄，畢業於高職汽車修護科，畢業後並未留在相關行業而輾轉在建築工地工作，因深刻體認到雖然年輕可以憑靠體力工作，但工作終究還是不穩定，讓他對未來感到迷茫，希望可以找到比較有發展性的工作。

黃奕凱從小就喜歡大海，會潛水和衝浪，也取得營業用動力小船駕照，夢想有一天也可以開著船乘風破浪在無際的海洋遨遊。

黃奕凱說，他在動力小船駕駛訓練班上課的時候，聽到具有船副經驗的講師分享從事商船船員的工作內容，讓原本還在為未來煩惱不定的他轉念投身船員行列，到中華航業人員訓練中心報名乙級船員養成班航海科，經過2個多月432小時的訓練後，成功結訓並通過評估取得結業證書，順利進到心儀的航運公司服務，上船後主要都在亞洲航線的貨櫃輪上服務，從航海見習生開始，之後陸續擔任水手累積經歷。

擔任水手工作3年後，黃奕凱感覺需要自我精進，進入台北海洋科技大學航海科就讀二專，今年6月畢業，報名參加航海人員測驗，一次就通過一等船副5科的測驗科目，達成自己設定的目標。

黃奕凱說，現在貨櫃輪上的住艙環境及伙食都很不錯，他很適應船上的生活模式及環境，在航程中的休息時間，除了娛樂外，還會看一些投資理財的書籍，加上船員收入比一般陸上工作都高，未來透過投資，為自己累積財富。他鼓勵年輕朋友勇於趁著年輕多多挑戰，也期許能夠嘗試更遠的航線，到不同的國家去看看，一邊工作一邊閱歷人生。（編輯：管中維）1110930